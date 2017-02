Il pm di Milano: procuratore di Aosta resti ai domiciliari

Milano, 6 feb. (askanews) - Deve restare agli arresti domiciliari e non può essere rimesso in libertà Pasquale Longarini, il procuratore di Aosta facente funzione finito agli arresti domiciliari lunedì 30 gennaio, con l'accusa di aver favorito l'amico imprenditore Gerardo Cuomo. Ne è convinto il pm di Milano, Roberto Pellicano, che ha espresso "parere negativo" all'istanza di revoca della misura cautelare presentata dal difensore del magistrato, l'avvocato Claudio Soro, durante l'interrogatorio di garanzia sostenuto venerdì scorso davanti al gip Giusy Barbara.

L'arresto per Longarini è scattato per una duplice accusa: induzione indebita e favoreggiamento. Secondo gli inquirenti milanesi, il magistrato che guidava la Procura di Aosta avrebbe rivelato all'amico Cuomo, titolare del Caseificio Valdostano, di essere intercettato nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Torino sulle presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte.

(segue)