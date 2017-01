Torino, 30 gen. (askanews) - Il Cie di Torino per l'identificazione e l'espulsione degli immigrati illegali deve essere chiuso. E' quanto indica una mozione approvata questa sera in consiglio comunale presentata dalla consigliera della lista di sinistra, Torino in Comune, Eleonora Artesio, ma votata anche dagli esponenti M5S della maggioranza. La mozione impegna la Sindaca Chiara Appendino a esprimere - anche di concerto con la Regione Piemonte che, attraverso il Consiglio Regionale, si è dichiarata per la chiusura del CIE - la contrarietà dell'Amministrazione comunale a ogni ipotesi di ampliamento e riutilizzo del CIE di Torino. La mozione - ha spiegato la prima firmataria Eleonora Artesio - richiama una valutazione già espressa nel 2014 dal Consiglio Comunale di Torino, che chiedeva già allora al Governo il superamento del CIE di corso Brunelleschi. Anche perché i Centri - ha concluso la capogruppo di Torino in Comune - si sono dimostrati "inefficaci e diseconomici".

