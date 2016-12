Torino, 23 dic. (askanews) - Sequestrati oltre 43 mila prodotti privi dei requisiti di conformita' e sicurezza. E' successo nel cuneese dove i Finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo Polizia Tributaria di Cuneo, hanno intensificato le ispezioni nei confronti di alcuni negozi di abbigliamento, bigiotteria, calzature, casalinghi e oggettistica per la casa in tutta la provincia.

Durante gli interventi ispettivi sono stati sequestrati numerosi apparecchi elettronici destinati alla cura della persona, bigiotteria, articoli di ferramenta, casalinghi, prodotti e accessori per la telefonia, supporti informatici, orologi, accumulatori, pile, torce, articoli per la cura e il benessere degli animali, oggettistica e addobbi natalizi non in regola.

Per i responsabili delle ditte, segnalati alla Camera di Commercio di Cuneo, sono previste sanzioni che vanno da 516 euro ai 25mila.