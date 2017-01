Torino, 28 gen. (askanews) - La strada più efficace per combattere il terrorismo è quella della procura europea "che potrebbe dare impulso a quell'attività di coordinamento e di effettiva collaborazione tra forze di polizia dei vari paesi". E' quanto ha sostenuto il procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino Francesco Saluzzo, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto. Gli ultimi episodi in Europa, ha sostenuto il magistrato, rendono sempre più urgente e indifferibile un effettivo e efficace coordinamento europeo. Saluzzo è anche intervenuto sulla presunta connessione tra migranti e terroristi ribadendo quanto affermato più volte anche dal procuratore di Torino Armando Spataro, vale a dire "che non vi sono evidenze di terroristi organizzati che siano giunti con i barconi". E malgrado alcuni sostengano l'esatto contrario dopo la scoperta di alcuni terroristi giunti in Europa attraverso il Mediterraneo "è passato del tempo tra il loro arrivo e la loro entrata in azione - ha osservato Saluzzo - probabilmente la radicalizzazione è avvenuta nell'intervallo e durante la loro permanenza in Italia e in Europa". L'unica cosa che non si deve fare, ha concluso Saluzzo "è cedere alla paura e alla avversione per lo straniero".