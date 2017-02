Giustizia, Appendino: Legalità rafforza qualità vita comunità

Torino, 4 feb. (askanews) - "Un ecosistema sociale improntato ai valori della legalità non solo rafforza e, per certi versi semplifica, l'amministrazione della giustizia stessa ma, credo, possa garantire una qualità complessiva migliore della vita di ciascuno di noi. Torino è a disposizione, nel rispetto reciproco delle istituzioni e nell'indipendenza dei ruoli". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al congresso di Magistratura indipendente.

Appendino ha citato l'ex Magistrato, Francesco Saverio Borrelli quando dice 'La giustizia vive in buona parte dell'ossigeno che proviene dalla collaborazione dei cittadini'.

"I segnali di malessere nella società si stanno moltiplicando. Sono tante le emergenze e ormai non sono neanche più tali ma costituiscono il contesto in cui dobbiamo operare. Il dissenso non si risolve da solo, mettendolo in un angolo ma la politica ha il dovere di ricucire" ha concluso Appendino.