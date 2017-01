Torino, 14 gen. (askanews) - Manifestazione giovedì sera ad Asti per festeggiare l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, che avverrà il giorno successivo. L'iniziativa, a cavallo tra il divertimento e la politica, è stata promossa da Fratelli d'Italia con lo slogan "Sveglia il Donald che c'è in te".

"Siamo contenti che abbia vinto lui, perchè Trump difende il popolo - dice ad Askanews il promotore dell'iniziativa Marcello Coppo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e contitolare di uno degli studi legali, fondato dal padre Carlo, più noti della città - Sono stati abbattuti i muri per la circolazione delle merci, del denaro e delle persone, ma quelli relativi ai diritti, al modo di concepire una società libera, moderna e democratica sono ancora tutti ben saldi. O si esporta tutto o nulla. Con Donald Trump è finita un'era e per questo festeggiamo".

Festa, quindi: musica e dj in uno dei luoghi più conosciuti della città, il Palco 19 di Asti, centro del ritrovo serale, ma anche stimoli, come frammenti del discorso di Trump a Cleveland per l'investitura repubblicana, o sollecitazioni politicamente scorrette con il Trump Pillows Box, l'angolo delle pillole di Trump, dove ognuno potrà illustrare e registrare il suo pensiero, dall'immigrazione, al lavoro. Le migliori considerazioni saranno selezionate e ascoltate da tutti nel corso della serata, così come verrà selezionato l'ospite che più assomiglia al nuovo inquilino della Casa Bianca, pettinatura compresa. (Segue)