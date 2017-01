Torino, 17 gen. (askanews) - Sono già oltre 614.000 i piemontesi che quest'anno hanno aderito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Regione, in crescita rispetto ai 603 mila dello scorso. Il dato - non ancora definitivo e suscettibile di ulteriori incrementi - dimostra che dopo anni in Piemonte il trend delle vaccinazioni si è invertito ed è in crescita. Con l'obiettivo di aumentare ancora di più la copertura, raggiungendo il 75% dei soggetti interessati, il servizio sanitario della Regione Piemonte ha offerto gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti a partire dai 65 anni di età e di quanti, tra i 6 mesi e 64 anni, soffrono di malattie croniche che, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.

