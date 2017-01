Schellino: lavoriamo per migliorare sistema di accoglienza

Torino, 9 gen. (askanews) - Ospitalità e generi di conforto per i senzatetto a Torino nell'atrio della stazione della metropolitana Porta Nuova. Si replica anche questa sera l'iniziativa inaugurata ieri per i senza fissa dimora dal Gruppo Torinese Trasporti, in accordo col Comune, visto il protrarsi delle temperature rigide nel capoluogo piemontese.

L'assessore al Welfare del Comune di Torino, Sonia Schellino ha ribadito l'impegno a "rafforzare e migliorare il sistema dell'accoglienza e del sostegno riservato alle persone senza dimora" il cui numero "da alcuni anni risulta in progressiva crescita".

