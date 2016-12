Torino, 30 dic. (askanews) - Due denunce nel torinese per detenzione di materiale pirotecnico illegale. Ieri sera, a Leini i carabinieri hanno sequestrato 14 batterie di tubi monocolpo, contenenti complessivamente 5 chilogrammi di polvere pirica, e 11 ordigni esplosivi artigianali tipo "bombe carta". Nei giorni scorsi a Torino, in via Strambino, all'interno di un box, i carabinieri di Torino Oltre Dora hanno denunciato un autista italiano di 43 anni per detenzione di prodotti pirotecnici appartenenti alla IV categoria pur essendo sprovvisto delle specifiche licenze di polizia. Nel corso dell'operazione, i militari hanno sequestrato 14 tubi monocolpo.