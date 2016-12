Torino, 27 dic. (askanews) - Millecinquecento e sessanta le persone non in regola col biglietto, oltre 3mila le persone allontanate prima di salire a bordo dei treni, 1.257 i biglietti venduti sui treni per un importo di circa 12mila euro, 303 verbali di accertamento emessi per un importo di oltre 67mile euro euro. E' il bilancio dei 51mila controlli sui treni regionali del Piemonte tra il 12 e il 23 dicembre. Lo riferisce Trenitalia.

I tassi più alti di evasori si sono registrati sulla Alessandria - San Giuseppe di Cairo (19,43%), sulla Novara- Alessandria (16,72%) e sulla Acqui Terme - Genova (17%).

L'attività, svolta da pool di agenti, si è concentrata sui treni e nelle fasce orarie a maggior rischio evasione. Sono stati 21 i casi in cui è stato necessario richiedere l'intervento della Polizia Ferroviaria.

"Il recupero di risorse contribuirà comunque al proseguimento del percorso di ammodernamento e potenziamento della flotta regionale già avviato da Trenitalia" ha reso noto Trenitalia.