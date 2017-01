Torino, 7 gen. (askanews) - Si è accanito con una serie di calci contro il vetro del tornello per i disabili alla stazione Marche della metropolitana di Torino, mandandolo in frantumi. L'autore del gesto vandalico, un giovane di diciannove anni, è stato fermato e denunciato per danneggiamento aggravato dalla polizia.

Le telecamere della stazione lo hanno ripreso all'opera e il personale del Gruppo Torinese Trasporti ha subito allertato la polizia.