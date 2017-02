"Leggenda delle auto diesel come causa di tutti i mali non regge"

Torino, 22 feb. (askanews) - "Basta blocchi inutili". Lo chiede il commissario di Forza Italia di Torino, Davide Balena, a proposito delle misure antismog del Comune di Torino, che prevedono lo stop alla circolazione dei diesel Euro 3 e 4.

"Abbiamo più volte chiesto alla Giunta Appendino di spiegare come sia possibile che, nonostante il blocco dei veicoli euro 3 ed euro 4 (un terzo del totale circolante), i dati diffusi dall'aArpa sulle Pm10 continuino a non dare segnali incoraggianti" ha proseguito Balena, attaccando: "la leggenda delle auto diesel come causa di tutti i mali non regge".

"Considerato che per noi il problema dell'inquinamento è estremamente serio - ha concluso l'esponente di Forza Italia - chiediamo al Sindaco ed al suo Assessore di smettere di agire per spot e di attuare misure efficaci intervenendo sui riscaldamenti, lavando regolarmente le strade e, solo dopo averlo fatto, bloccare, in caso di emergenza, la circolazione di tutti i veicoli".