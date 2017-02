Formazione, in Piemonte polo innovazione Mesap tra i soci Its

Torino, 1 feb. (askanews) - La Fondazione Its Aerospazio e Meccatronica del Piemonte acquisisce il Mesap quale nuovo importante socio, aumentando l'interazione con le imprese del territorio e apportando ulteriore sinergia tra le iniziative piemontesi.

Mesap, il Polo Regionale dell'Innovazione dedicato agli Smart Products e al Manufacturing 4.0, è composto da circa 230 imprese tra PMI, grandi e medie imprese, Atenei e centri di ricerca rappresentativo del tessuto industriale piemontese che da oggi amplieranno il bacino di imprese con cui i futuri diplomati Its potranno interagire.

La Fondazione svolge un ruolo molto importante nel contesto regionale, il corso biennale non ha costi per i ragazzi che superano le selezioni, fornisce un diploma di terzo livello ed i diplomati trovano tutti un lavoro coerente con gli studi ben prima di completare gli studi.

Attiva in tre Provincie - Torino Novara e Cuneo - la Fondazione diploma giovani "super" tecnici per l'aerospazio e la meccatronica, incluse le tecnologie di Industria 4.0. "La Fondazione ottiene da anni straordinari risultati testimoniati dagli eccezionali dati di occupabilità dei diplomati grazie alla stretta interazione tra imprese, agenzie formative, università e scuole superiori che trovano fertile terreno nelle attività laboratoriali e negli stage operativi svolti dai ragazzi - sottolinea il Presidente della Fondazione ITS Stefano Serra - Oggi creiamo le condizioni per arricchire questo collegamento naturale tra risorse e tecnologie applicate grazie al patrimonio di competenze e d'esperienze rese disponibili con l'adesione del Mesap. Un passaggio importante, funzionale all'attuazione del programma governativo di Industria 4.O e alla sua declinazione piemontese che vede l'azione del Politecnico di Torino con il costituendo Centro di Competenza Industry 4.0, dell'Unione Industriale di Torino con l'iniziativa Officina 4.0, nonché il Digital Innovation Hub inaugurato nei giorni scorsi e che sta iniziando a lavorare per trasferire le nuove tecnologie all'interno delle aziende".