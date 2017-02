Auditi i due amministratori delegati in Comune a Torino

Torino, 20 feb. (askanews) - I lavoratori dell'app Foodora sono inquadrati come 'Cococo' "perche' riteniamo sia il contratto piu' remunerativo" per loro e "piu' adatto a garantire maggiori tutele". Lo hanno spiegato oggi i due amministratori delegati di Foodora Matteo Lentini e Gianluca Cocco, auditi in Comune aTorino dalla Commissione consiliare Lavoro.

I vertici hanno illustrato i motivi del passaggio da un compenso orario, che prevedeva 5,6 euro lordi al'ora ad un compenso a consegna di 4 euro lordi, che è "avvenuto a seguito di una fase di test condotta a Milano".

Un cambiamento che si è tradotto "per i rider stessi in un beneficio economico, in quanto mediamente vengono effettuate due consegne l'ora".

L'azienda ha ribadito che paga regolarmente i contributi Inps e Inail previsti dal contratto, oltre ad offrire un'assicurazione integrativa per i danni a terzi e l'accesso alle convenzioni con le ciclofficine per la manutenzione del mezzo. I manager di Foodora hanno inoltre evidenziato come a tutti i rider, nessuno escluso, è sempre stata offerta la possibilità di rinnovare il contratto secondo le nuove modalità, facendone richiesta entro la data di scadenza del precedente.

E' stato inoltre ricordato come i rider possano decidere in totale autonomia se e quando lavorare, indicando la loro disponibilità nelle diverse fasce orarie, e abbiano anche la facoltà di non presentarsi per effettuare la consegna, anche all'ultimo momento e senza obblighi ulteriori, a riprova della natura autonoma e di grande flessibilità del lavoro.

L'obiettivo di Foodora è "continuare a crescere su Torino, snodo centrale per il suo piano di sviluppo in Italia, nell'ottica di costante innovazione dei servizi e di creazione di ulteriori nuove opportunità di lavoro per la città".