Torino, 20 feb. (askanews) - "Serve una legge contro il caporalato digitale". A sostenerlo la capogruppo di Torino in Comune Eleonora Artesio, il deputato di Sinistra Italiana, Giorgio Airaudo, e il Capogruppo di Sel in Regione Piemonte Marco Grimaldi, che oggi hanno presentato a Torino la proposta di legge avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate e coordinate dal committente (Gig Economy)".

Una proposta che nasce dalla protesta dei "rider" Foodora, che ha preso le mosse a Torino. Due di loro oggi hanno raccontato di essere stati " 'sloggati' via Wathsapp per aver espresso un parere contrastante con il manager dell'azienda" e quindi di fatto sono diventati ex rider Foodora.

"Questo parlamento - ha detto Airaudo - deve riconoscere che ci sono dei lavoratori che sono finiti in una zona grigia, in un vuoto normativo che crea vere e proprie forme di caporalato digitale. Il loro lavoro non si può definire autonomo ma assolutamente subordinato. Di fatto siamo di fronte a un'altra faccia del precariato e tocca alla politica dare una risposta".

U sistema che secondo Airaudo sancisce "il ritorno al cottimo: il lavoratore viene pagato esclusivamente per le commesse che fa. E' un po' come se l'Ottocento dello sfruttamento sui lavoratori si sia collegato con il futuro delle nuove tecnologie: quello che rimane è l'abuso sui lavoratori e l'autoritarismo".

"Clausole sociali e giusta retribuzione negli appalti del Comune e delle partecipate; denuncia del ricorso ai voucher persino nel pubblico; smascheramento della finta libertà dei lavoretti - dichiara la Capogruppo di Torino in Comune Eleonora Artesio: - ce n'è abbastanza perché il Comune decida di passare dalla osservazione della realtà esistente al tentativo di cambiarla, quella realtà. Torino capitale della dignità del lavoro: in campagna elettorale avevamo proposto l'obiettivo Torino voucher free, ora rilanciamo perché troppo gravi le situazioni e troppo serio il futuro per abbandonare le une e l'altro al naturale scorrere delle cose. Con le proposte di legge e con le delibere regionali e comunali cerchiamo di dimostrare che un altro modo è possibile: chiediamo alle Amministrazioni di coltivare la cultura del rispetto del lavoro, a partire da sè nel pubblico impiego, ma anche verso i privati perché la responsabilità sociale d'impresa non sia solo una bella frase da celebrare nei convegni, ma una qualità dei rapporti di lavoro in questa città".

"Ma quali lavoretti? Cominciamo col fare pulizia dalla retorica che nasconde ciò che avviene realmente: una multinazionale paga a cottimo dei fattorini sui quali scarica l'intero rischio e i costi del lavoro stesso - ha attaccato Grimaldi. - Però non bastano le pacche sulle spalle a questi ragazzi. È bene che ora il Parlamento voti una norma che regolamenti la gig economy e ponga fine a questi abusi".