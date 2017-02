Fondazione Crt, Quaglia:aumento Unicredit non peserà su erogazioni

Torino, 1 feb. (askanews) - La partecipazione all'aumento di capitale di Unicredit non peserà sulle erogazioni della Fondazione Crt. Lo ha assicurato il neopresidente Giovanni Quaglia nel corso della conferenza stampa dopo il suo insediamento.

Quaglia ha ricordato che la Fondazione ha investimenti particolarmente diversificati: "Credo che sia la fondazione che ha differenziato di più in tutta Italia e non da adesso". "La gestione del patrimonio - ha sottolineato - è funzionale all'obiettivo primario. La vera mission della fondazione - ha concluso il neopresidente - è investire con modalità filantropiche tradizionali, con bandi, con iniziative proprie con un approccio sempre più da venture philanthropy, alla crescita e alla creazione di valore per le nostre comunità e per il territorio".