Torino, 30 gen. (askanews) - E' prevista nel pomeriggio di mercoledì prossimo, 1 febbraio, la riunione del consiglio di indirizzo della Fondazione Crt, che dovrà votare il nuovo presidente della Fondazione torinese dopo le dimissioni del notaio Antonio Maria Marocco. Al suo posto dovrebbe essere eletto Giovanni Quaglia, 69 anni, e un curriculum a cavallo tra politica e finanza, così come il suo grande sponsor Fabrizio Palenzona.

Cuneese di Genola, di cui è stato anche sindaco per 11 anni, Quaglia, dopo aver guidato la Dc nella sua provincia, è stato consigliere regionale, e poi soprattutto presidente per ben 17 anni della Provincia di Cuneo dal 1988 al 2004. Nella Fondazione Crt il professore cuneese è stato vicepresidente dal 1994 al 2000 e dal 2004 al 2012. In Unicredit, di cui la Fondazione Crt controlla circa il 2,3%, è stato consigliere, proprio in sostituzione di Marocco, dal 2012 al 2015. Tra i ruoli come consigliere, sindaco e al vertice in numerosi enti e società, spicca la presidenza della Ats, società del gruppo Gavio che gestisce la Torino-Savona.

Tra i primi atti importanti che il nuovo presidente della Fondazione di via XX Settembre dovrà affrontare, c'è il prossimo aumento di capitale di Unicredit, che potrebbe comportare per la fondazione torinese un impegno di oltre 300 milioni di euro.