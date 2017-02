Fondazione Crt, Quaglia: Palenzona? Lo stimo e gli voglio bene

Torino, 1 feb. (askanews) - "Sono contento che il mio amico storico Fabrizio Palenzona mi apprezzi e mi voglia bene. Come anch'io apprezzo e voglio bene a lui. L'unanimità di consensi sul mio nome rappresenta la risposta più semplice e naturale a questa ipotetica presenza di cordate che non ci sono". Così il neopresidente di Fondazione Crt Giovanni Quaglia in una conferenza stampa risponde sul tema di eventuali sponsorizzazioni alla sua nomina, guidate da Fabrizio Palenzona la cui esperienza politica - entrambi provengono dalla Dc - e finanziaria è considerata molto vicina.