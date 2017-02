Fondazione Crt, Quaglia nominato presidente all'unanimità

Torino, 1 feb. (askanews) - Come previsto il nuovo presidente della Fondazione Crt è Giovanni Quaglia, che è stato nominato oggi all'unanimità dal Consiglio di Indirizzo riunitosi a Torino. Quaglia prende il posto di Antonio Maria Marocco, dimessosi anticipatamente. "La Fondazione Crt deve farsi storia essa stessa per essere parte della storia", ha detto il presidente Quaglia, ricordando il primo quarto di secolo di attività della Fondazione.

"Guardando al futuro - ha spiegato Quaglia - dobbiamo avere presenti tre esigenze: collocare le scelte in una prospettiva sistemico-strategica, fare squadra per condividere strategie, analisi e decisioni, perché da soli si può correre, ma solo insieme si può andare lontano, e costruire una Fondazione che sia sempre più una comunità di persone. Una comunità che ha una propria identità, ma che non si isola, avendo un forte senso di appartenenza e impegnandosi a interagire con le comunità di riferimento, come la Città di Torino e le realtà territoriali del Piemonte e della Valle d'Aosta, ovviamente inserite nel sistema Italia".

"Da ultimo - ha concluso il Presidente Quaglia - assicuro il massimo di passione e impegno per un compito che ritengo essere il coronamento di una vita spesa per il bene comune".

"Esprimo le più sincere congratulazioni e un 'in bocca al lupo' di buon lavoro al nuovo Presidente Giovanni Quaglia - ha detto il Segretario Generale Massimo Lapucci - che, ne sono certo, come già avvenuto in passato potrà continuare a mettere al servizio della Fondazione CRT e del territorio la propria fattiva esperienza pluriennale, acquisita in aziende e istituzioni del Paese". Presidente delle società Ogr-Crt, Ream Sgr, Autostrada Torino-Savona, ed ex vicepresidente della Fondazione torinese oltre che consigliere di Unicredit, Quaglia, 69 anni, ha ricoperto numerosi altri incarichi manageriali: in particolare è stato componente del CdA di Iride e Iren (2006-2010), Sindaco e Consigliere di Amministrazione di Autostrade, Atlantia, Aspi dal 2004 al 2012. Dal punto di vista istituzionale ha ricoperto per 11 anni la carica di Sindaco di Genola (il più giovane Sindaco d'Italia, allora ventiduenne), è stato consigliere regionale del Piemonte (1983-1988) e Presidente della Provincia di Cuneo (1988-2004).