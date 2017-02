Fondazione Crt, Quaglia: ex Ogr Torino sarà un faro in Europa

Torino, 1 feb. (askanews) - Il progetto di recupero e valorizzazione delle ex Ogr (Officine Grandi Riparazioni) di Torino, la cui area è stata acquisita da Fondazione Crt nel 2013 sarà presentato "tra qualche settimana" mentre l'inagurazione avverrà entro l'anno. Lo ha confermato il neopresidente della Fondazione torinese Giovanni Quaglia nel corso della conferenza stampa dopo la sua nomina avvenuta oggi. L'intervento, che ha previsto un investimento di poco meno di 200 milioni di euro, "sarà uno dei fari della città, e del paese in Europa - ha detto Quaglia che come presidente di Ream sgr, società vettore dell'iniziativa controllata da diverse fondazioni piemontesi, ha continuato a seguire il suo sviluppo anche dopo aver lasciato la vicepresidenza della Fondazione Crt -. Abbiamo messo in campo una serie di risorse consistenti non solo finanziarie ma di intelligenza e di coinvolgimento dei vari attori. E' stato un lavoro faticoso ma corale, mentre il coinvolgimento non è stato difficile perchè tutti sono convinti della valenza di questo progetto che rimarrà tra i più significativi della Fondazione Crt".