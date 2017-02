Torino, 18 feb. (askanews) - Prevenire l'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani e promuovere stili di vita consapevoli: è l'obiettivo della campagna di prevenzione WeFree del Progetto Diderot della Fondazione Crt, realizzata in collaborazione con la Comunità di San Patrignano.

La campagna avrà luogo dal 23 febbraio al 31 marzo e coinvolgerà oltre 3.600 studenti delle scuole secondarie del Piemonte.

Nei quattro incontri-dibattiti, in particolare, alcuni giovani racconteranno le loro storie di dipendenza e il percorso di recupero in comunità, per poi rispondere alla domande dalla platea. Giunto alla sua undicesima edizione, il Progetto Diderot della Fondazione CRT ha coinvolto finora circa 650.000 studenti tra i 6 e i 20 anni, oltre 31.000 classi e circa 44.000 insegnanti per un investimento complessivo della Fondazione CRT di 16,5 milioni di euro. Con la campagna di prevenzione WeFree, la Comunità di San Patrignano ogni anno incontra oltre 50mila studenti di tutta Italia.