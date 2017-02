Torino, 20 feb. (askanews) - Educare le persone ad una gestione più consapevole del denaro, in modo da evitare il sovraindebitamento e l'usura. E' l'obiettivo di un manuale edito dalla Onlus La Scialuppa della Fondazione Crt intitolato "Per un uso responsabile del denaro", curato da Rodolfo Bosio e presentato oggi a Torino.

L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sulla Onlus antiusura della Fondazione Crt. Nell'ultimo anno La Scialuppa ha gestito 793 richieste d'aiuto, inPiemonte e Valle d'Aosta, di cui l'80 per cento provenienti da persone e il resto da imprese.

"Costituita nel 1998, in tempi in cui ancora la crisi non mordeva, la Scialuppa in questi anni ha fornito assistenza a 12.500 persone, ha garantito 2mila finanziamenti bancari per un importo di 34 milioni di euro" ha illustrato il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia.

"L'usura e' un cancro sociale, valutato in 82 miliardi all'anno. Sono in pochi a denunciare questo fenomeno, in Italia si stimano 400 denunce all'anno" ha spiegato l'autore del manuale Bosio.