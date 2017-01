Torino, 23 gen. (askanews) - Circola ormai da tempo a Torino il nome di Giovanni Quaglia, per la presidenza della Fondazione Crt. Classe 1947, già vice presidente della Fondazione ed ex membro del cda Unicredit, Quaglia conosce molto bene "la macchina" dell'ente di via XX settembre e dopo le dimissioni di Antonio Maria Marocco non dovrebbe incontrare ostacoli alla sua nomina.

Intanto sono stati fissati per il prossimo 13 febbraio il consiglio di indirizzo e il cda della Fondazione Crt.