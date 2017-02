Fondazione Crt diploma 50 giovani in fundraising

Torino, 14 feb. (askanews) - Sono stati selezionati tra 534 candidati provenienti da tutta Italia, hanno in media28 anni (la più giovane 22) e sono in prevalenza donne (44 ragazze, 6 ragazzi): i primi 50 "Talenti per il Fundraising" hanno ricevuto oggi il "diploma" di esperti nella raccolta fondi per organizzazioni non profit, dopo aver partecipato gratuitamente al corso di formazione finanziato interamente della Fondazione Crt. Conclusa la fase formativa, 13 partecipanti hanno iniziato i tirocini presso enti del territorio - tra cui il Santuario della Consolata, il Collegio Einaudi, la Diaconia Valdese, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, l'Associazione Gruppo Abele - grazie a borse ad hoc messe a disposizione dalla Fondazione Crt.

L'iniziativa "Talenti per il Fundraising", unica nel suo genere in Italia per gratuità e target, ha un duplice obiettivo: aumentare la capacità di raccolta fondi degli enti non profit e, nello stesso tempo, creare nuove competenze tra i giovani, offrendo loro una "cassetta degli attrezzi" completa per entrare nel "mercato" italiano del fundraising, che totalizza circa 6 miliardi di euro all'anno e ha prospettive di sviluppo enormi: solo il 20% delle 300.000 istituzioni non profit, infatti, raccoglie fondi; allo stesso modo, sul fronte dei donatori, è possibile aprire al 70% di italiani che non effettua donazioni. In Italia i professionisti del fundraising sono circa 2.000, hanno un'età media di 41 anni, e lavorano in prevalenza in Lazio e Lombardia (in particolare a Roma e a Milano), seguite dall'Emilia Romagna (territorio in cui il terzo settore è tradizionalmente ben radicato) e dal Piemonte, con circa il 6,5% del totale nazionale.

