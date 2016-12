Torino, 30 dic. (askanews) - "Sono onorato per la fiducia che mi è stata rinnovata, dopo che il Parlamento italiano e l'Assemblée Nationale francese hanno approvato nelle scorse settimane la ratifica, e conseguentemente, la definitiva realizzazione della Torino Lione". Lo ha dichiarato oggi Paolo Foietta dopo che il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il decreto della sua conferma a Commissario di Governo e Presidente dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione.

Il 2017, prosegue Foietta, "sarà un anno importante per tradurre in cantieri e lavoro un progetto maturato in oltre 20 anni di valutazioni, elaborazioni ed opere preliminari".

"Lo faremo confrontandoci con tutti - prosegue Foietta - , con le Amministrazioni favorevoli e contrarie, per realizzare la migliore opera possibile, sia per la sezione transfrontaliera, che per le tratte di adduzione, ricercando, con il dialogo, le soluzioni migliori per il territorio interessato dall'opera. Il nostro impegno - conclude il Commissario - è dare attuazione alle scelte del Parlamento Italiano, confermando con i fatti quanto hanno convintamente sostenuto i Governi italiano e francese e l'Unione Europea: la nuova Torino-Lione costituisce una grande opportunità per l'ambiente, per il sistema sociale ed economico della Valle di Susa, del Torinese, dell'Italia e dell'Europa, la cui realizzazione è una grande occasione per dimostrare che le mafie e la corruzione possono essere tenute lontane dalle opere pubbliche".