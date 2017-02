Fismic avvia procedura elezioni Rsa a Carrozzerie Mirafiori

Torino, 1 feb. (askanews) - La Fismic annuncia l'avvio della procedura per le elezioni delle Rsa e Rls alle Carrozzerie di Mirafiori, "essendo venute meno con il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione le ragioni che hanno impedito finora tale evento democratico". E' quanto è emerso nel corso del Congresso Territoriale della Fismic Confsal di Torino, che si concluderà domani a Borgaro Torinese.

"Torino - ha detto il leader Fismic Roberto Di Maulo - è diventata quel polo del lusso delle automobili capaci di fare rientrare a lavoro migliaia di persone e in grado di dare occupazione per i giovani con nuove assunzioni". Di Maulo ha anche sottlineato positivamente l'esperienza delle elezioni primarie per eleggere il gruppo dirigente del sindacato. Che hanno registrato un'affluenza dell'86,42%. "Un risultato in termini di consenso - ha detto Di Maulo - che la politica neanche negli anni '70 era in grado di raggiungere. Il congresso ha anche segnato ufficialmente il rientro all'attività sindacale di Vincenzo Aragona, storico sindacalista Fismic a Torino, che per qualche tempo aveva raffreddato i suoi rapporti con il sindacato a cui è iscritto da diversi decenni.