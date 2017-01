Torino, 20 gen. (askanews) - Sugli aumenti per gli abbonamenti mensili alla alta velocità "ci sono margini per trovare soluzioni condivise" e "per questo chiediamo al ministro Delrio di convocare un tavolo con tutte le Regioni". Parola del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che si è detto convinto "Che ci siano i margini per ridurre gli aumenti proposti e per poter agire sulla formula degli abbonamenti e sulla modulazione delle tariffe e dei titoli di abbonamento".

Chiamparino, a margine della presentazione del Piano strategico dei Trasporti piemontese, ha aggiunto: " martedì c'è una audizione al Senato dell'amministratore delegato di Trenitalia e il giorno successivo in conferenza Stato regioni. Chiediamo al ministro DelRio un tavolo con le regioni, perché l'azionista dell'azienda è il ministero. Se ci sono possibilità di intervenire per ridurre o modulare in modo diverso le tariffe e' l'azionista che può suggerirlo al suo a.d.".

"Ci deve essere reciproca affidabilità, non posso venire a sapere di temi così importanti dai giornali, sul tavolo ci sono molte questioni da affrontare, a partire appunto da quelle di merito. L'unico modo per trovare una soluzione e' fare un incontro, che potrà essere tempestoso o al contrario sereno e costruttivo. E' troppo facile dire di essere attori di mercato con i soldi degli enti locali" ha concluso Chiamparino.