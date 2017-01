Roma, 28 gen. (askanews) - "Questo è sicuramente un modello di eccellenza". Lo ha detto la Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli in occasione della visita presso la Piazza dei Mestieri a Torino.

"In una struttura recuperata, oggi bella architettonicamente, nel cuore della città, - ha proseguito Fedeli - ragazze e ragazzi provenienti da ogni angolo d'Italia e che hanno conosciuto anche situazioni di difficoltà qui hanno l'opportunità non solo di imparare dei mestieri, ma di essere qualificati professionalmente per lavori che hanno a che fare con produzioni di qualità".