Torino, 26 gen. (askanews) - Parte con la giornata di oggi a Torino presso il Centro dei Congressi del Lingotto la due giorni di confronto tra le rappresentanze sindacali europee dei lavoratori Fca e la direzione del gruppo automobilistico. Al centro degli incontri, che vedrà la presenza di oltre 12 paesi dei siti europei di Fca, ci sarà la situazione economica e occupazionale dei vari stabilimenti del gruppo Fca. Per i sindacati italiani sono presenti delegazioni dei sindacati firmatari (Fim, Uilm, Fismic, e i quadri dell'Aqcf), ma anche della Fiom.

"In mattinata ci sarà una fase di discussione fra i soli rappresentanti sindacali dei Paesi coinvolti - ha riferito in una nota Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm - nel pomeriggio, invece, incontreremo l'azienda, in particolare il responsabile delle relazioni industriali, Pietro De Biasi".

"Siamo felici - ha proseguito il dirigente sindacale della Uilm - di poter riprendere il confronto con Fca a livello europeo, dopo due anni dal precedente Cae e dopo che a luglio abbiamo rinegoziato l'accordo istitutivo. All'ordine del giorno ci sono vari temi, quali la situazione economica e finanziaria del Gruppo e dei Settori, l'andamento produttivo ed occupazionale. Naturalmente chiederemo ai vertici aziendali l'analisi dei dati di bilancio. Inoltre cercheremo di capire quali sono le prospettive europee di Fca anche alla luce delle polemiche, dal nostro punto di vista incomprensibili, provenienti dalla Germania, nonché dei più generali cambiamenti geopolitici che l'elezione di Donald Trump a Presidente degli Usa sembrano prefigurare".