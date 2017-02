Torino, 16 feb. (askanews) - Sciopero oggi e domani alla Teksid di Carmagnola (Torino). Due le ore di sciopero per ogni turno oggi per protestare "contro l'azzeramento del premio aziendale da parte di Fca".

Secondo quanto riferisce la Fiom di Torino lo sciopero ha avuto una adesione di otlre l'80%.

Alla base del malcontento tra gli operai il fatto che per oltre 10 mesi ai dipendenti sono stati chiesti straordinari, turni aggiuntivi al sabato e alla domenica. Sforzi, che "sono stati considerati dal 'sistema' inefficienze e dunque hanno portato all'azzeramento del premio" riferiscono dalla Fiom.

"Questa mobilitazione non solo è la palese dimostrazione che il ccsl non funziona ma è anche sintomo della poca intelligenza dimostrata dall'azienda perché ha operato una rottura nel rapporto con i lavoratori: dopo che hanno fatto tutto quello che è stato loro chiesto, si trovano a subire le conseguenze di una produzione inefficiente di cui non sono responsabili" ha commentato Lino La Mendola, responsabile Teksid per la Fiom-Cgil torinese.