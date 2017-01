Torino, 10 gen. (askanews) - Prosegue la cassa integrazione per i lavoratori della Costruzione Stampi di Mirafiori a Torino. Dopo un primo periodo di cig annunciato tra il 9 gennaio e il 5 febbraio 2017, i 214 lavoratori si fermeranno anche dal 6 febbraio al 5 marzo 2017. Lo si apprende dalla Fiom di Torino.

"Dopo quella già annunciata per tutto gennaio, anche febbraio vedrà la cassa integrazione alla Costruzione Stampi di Mirafiori, e non succedeva da oltre 2 anni. Questa cassa, in un settore piccolo ma rilevante, è anche il sintomo di un rallentamento nell'avvio della produzione dei nuovi modelli ed è uno dei tanti segnali non positivi che abbiamo registrato in più settori di Mirafiori negli ultimi mesi" hanno commentato Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, e Bruno Ieraci, responsabile per la Fiom-Cgil torinese della Costruzione Stampi.

"Peraltro a febbraio scadrà la cassa integrazione straordinaria alle Presse ed è probabile che anche in questo caso venga imboccata la strada dei contratti di solidarietà" hanno aggiunto i due sindacalisti.