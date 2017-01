Torino, 26 gen. (askanews) - La segreteria Fismic Confsal di Torino con firma del segretario generale Roberto Di Maulo ha inviato una lettera agli altri sindacati firmatari del contratto Fca e Cnhi nella quale si chiede, con il termine perentorio di una settimana, di avviare in forma unitaria la procedura per le elezioni delle Rsa e Rls a Mirafiori Carrozzeria "essendo venute meno con il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione le ragioni che hanno impedito finora tale evento democratico".

In una nota si sottolinea che l'ultima volta che ai lavoratori di Mirafiori "è stato concesso di votare democraticamente i propri rappresentanti sindacali correva il lontano anno 2009". Un voto che però riguardava le Rsu, ovvero le rappresentanze sindacali previste dal contratto nazionale, e non le Rsa reintrodotte dal contratto Fca. "Trascorso il termine perentorio di una settimana - conclude la nota -, il sindacato autonomo provvederà unilateralmente ad avviare tale procedura come d'altronde previsto dal regolamento per il funzionamento e l'elezione delle Rsa in Fca e Cnhi".