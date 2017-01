Torino, 11 gen. (askanews) - Cassa integrazione dal 6 al 12 febbraio per tutti i 1792 operai della Maserati di Grugliasco (Torino). Lo si apprende dalla Fiom-Cgil di Torino, che sottolinea come i volumi delle Maserati in due anni si siano "fortemente ridotti, passando da 36 mila vetture a poco più di 23 mila".

"Dopo la lunga pausa natalizia durata tre settimane con l'utilizzo delle ferie dei lavoratori e della cassa integrazione, alla Maserati si richiede un'ulteriore settimana di cassa sintomo che, purtroppo, siamo in presenza di un rallentamento delle produzioni nello stabilimento di Grugliasco" hanno commentato Federico Bellono, segretario della Fiom-Cgil di Torino e Edi Lazzi, della Fiom di Collegno.

L'auspicio dei due sindacalisti è che si tratti di "un episodio circoscritto e non l'inizio di un nuovo periodo di utilizzo massiccio dell'ammortizzatore sociale".

"Anche per questo - hanno concluso - diventa sempre più urgente far arrivare un nuovo modello per il Polo del Lusso Torinese, e specificatamente a Mirafiori, nonchè iniziare a ipotizzare un piano per Grugliasco, accelerando intanto i tempi di restyling degli attuali modelli, Ghibli e Quattroporte".