La visita in fabbrica: ci sono potenzialità per sviluppo futuro.

torino, 16 gen. (askanews) - "Questa mattina ho visitato le linee produttive della Maserati Levante a Mirafiori: ho visto uno stabilimento vivo, con grandi potenzialità, in cui si respira un diffuso clima innovativo e un forte senso di appartenenza e di identità. Mi sembra che i fatti dimostrino che ha avuto ragione chi in passato ha voluto investire a Mirafiori e nell'innovazione, e quello che c'è oggi rappresenta una indubbia potenzialità di sviluppo per il futuro". Lo ha dichiarato Sergio Chiamparino presidente della Regione Piemonte dopo la visita di questa mattina assieme alla sindaca di Torino Chiara Appendino allo stabilimento di Mirafiori.