Torino, 16 gen. (askanews) - "Abbiamo appreso con piacere che la sindaca di Torino Chiara Appendino e il presidente della Regione Sergio Chiamparino hanno fatto visita a Mirafiori, accompagnati dall' Ad Sergio Marchionne. È importante che soprattutto la nuova sindaca abbia potuto vedere con i suoi occhi quello che è ancora il più grande insediamento industriale della nostra città, oltreché del Paese, confrontandosi con i massimi vertici di Fca". Lo ha dichiarato il segretario torinese Fiom Federico Bellono che ha aggiunto: "C'è da augurarsi che non abbiano parlato solo di sponsorizzazioni culturali, pur importanti. Crediamo che sarebbe in ogni caso doveroso, a breve, un confronto da parte della nuova amministrazione della città anche con le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici . ha proseguito il sindacalista - , per le oggettive incertezze che ancora gravano sul futuro di Fca a Torino, nonostante gli investimenti fin qui fatti, tanto più a fronte delle novità - sia sul versante industriale che giudiziario - provenienti da oltreoceano, e che non possono essere considerate irrilevanti per le prospettive degli stabilimenti italiani".