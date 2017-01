Torino, 27 gen. (askanews) - Nel terzo trimestre del 2016 l'export dei distretti del Piemonte è tornato in territorio positivo (+2,8% tendenziale). Evoluzione migliore sia rispetto al manifatturiero piemontese (+0,6% tendenziale), sia alla media dei distretti italiani (-1,2% tendenziale). E' quanto evidenzia il monitor dei distretti del Piemonte curato da Intesa-Sanpaolo difffuso oggi. Il Piemonte è al primo posto tra le regioni distrettuali italiane in termini di aumento delle esportazioni in valore assoluto: export aumentate di 52 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2015, passando da 1.876 a 1.928 milioni di euro nel periodo luglio-settembre, risultato ottenuto grazie al contributo positivo di ben 9 distretti su 11. Per il 2017, gli ultimi indicatori congiunturali disponibili segnalano una generalizzata accelerazione della produzione manifatturiera e dei servizi, soprattutto in Europa, negli Stati Uniti e nell'area asiatica. Il mercato europeo dovrebbe continuare a offrire un contributo lievemente positivo alla crescita delle esportazioni distrettuali. Nel corso del 2017 i mercati extra-europei torneranno a essere trainanti. Gli Stati Uniti in particolare potranno dare una spinta all'export distrettuale. La rispesa delle quotazioni delle materie prime sta poi riportando su un sentiero di crescita molte economie emergenti (Russia in testa).

Su livelli di eccellenza il distretto del caffè, confetterie e cioccolato torinesi (+18,5%), molto influente anche in termini assoluti (+17 milioni di euro), grazie all'aumento delle esportazioni verso la Germania e l'Australia. Spiccano per intensità di crescita anche altri distretti della regione: i frigoriferi di Casale Monferrato (+10,2%), la nocciola e frutta piemontese (+6,5%), il tessile di Biella (+6,4%, 18 milioni di euro di crescita in valore assoluto), le macchine tessili di Biella (5,5%), i vini di Langhe, Roero e Monferrato (+4,4%, 13 milioni di euro di crescita in valore assoluto) e i dolci di Alba e Cuneo (+3%). Risultato solo lievemente positivo per le esportazioni di rubinetteria e valvolame di Cusio-Valsesia (+1,3%). Si mantiene ancora in territorio negativo l'oreficeria di Valenza (-4,6%, che corrisponde ad una diminuzione in valore assoluto di 20 milioni di euro) a causa della diminuzione delle esportazioni verso Svizzera e Regno Unito. In discesa anche le esportazioni del riso di Vercelli (-4,7%): la diminuzione delle esportazioni verso Germania, Regno Unito, Francia e Polonia ha penalizzato fortemente il distretto.

Nel terzo trimestre 2016 si riscontra l'aumento dell'export verso i mercati maturi (+5,5% tendenziale) a fronte della diminuzione delle esportazioni verso i nuovi mercati (-4,2%). Francia, Germania, Stati Uniti e Australia sono i mercati in cui più è cresciuto in valori assoluti l'export dei distretti piemontesi. Svizzera, Hong Kong, Cina, Regno Unito e Turchia i mercati che hanno contribuito negativamente. Nel terzo trimestre 2016 l'export dei due poli tecnologici piemontesi si attesta in territorio positivo (+1,3%). Ottimo il risultato raggiunto dal Polo aeronautico di Torino che ha visto le proprie esportazioni aumentare del 7,9% tendenziale per un importo pari a 16 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2015. Trainanti gli Stati Uniti. In aumento anche l'export verso Perù e Canada. Ciò ha compensato ampiamente la diminuzione dei flussi verso Germania, Regno Unito e Francia. Chiude in negativo, invece, il polo ICT di Torino, con una diminuzione delle esportazioni pari al 6,1% (11 milioni di euro in meno rispetto allo stesso periodo del 2015). Nonostante l'aumento delle esportazioni verso il Brasile, il calo delle richieste da Germania, Polonia e Turchia ha spinto il polo in territorio negativo. I dati aggiornati ai primi undici mesi del 2016 mostrano un ulteriore rallentamento, rispetto agli anni precedenti, delle ore autorizzate di cassa integrazione sia nei distretti tradizionali, che nei poli tecnologici piemontesi. La cassa straordinaria, invece, mostra solo un lieve calo. Per quanto riguarda i poli tecnologici, le ore autorizzate di Cig si sono più che dimezzate rispetto ai primi 11 mesi del 2015. In particolare nel polo Ict di Torino le ore di cassa integrazione in deroga sono scese sotto le 30 mila unità dalle oltre 275 mila. Nel polo aeronautico, invece il calo maggiore è stato riscontrato nelle ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria, passate da 691 mila a 20 mila.