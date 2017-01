Disagi per nove convogli. Traffico tornato regolare verso le 13

Torino, 13 gen. (askanews) - È ripresa alle 13.05 la circolazione ferroviaria tra Fossano e Mondovì, sulla linea Torino - Savona, sospesa dalle 9.20 per l'investimento mortale di una persona - una donna 40enne di origini rumene che stava attraversando i binari, secondo le prime informazioni - nei pressi della stazione di Trinità-Bene Vagienna (Cuneo), da parte del Regionale 10105 Torino - Ventimiglia. Nove i treni coinvolti nello stop, necessario per consentire i rilievi dell'Autorità giudiziaria. Oltre al Regionale 10105 - con 100 viaggiatori a bordo - ripartito dopo 195 minuti, altri due treni regionali hanno registrato ritardi di 20 e 40 minuti, mentre sei sono stati cancellati interamente o per parte del proprio percorso. Attivato da Trenitalia un servizio sostitutivo con autobus tra Ceva, Mondovì e Fossano.