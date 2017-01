Da Saluzzo a Torino tariffa unica bus e treno

Torino, 2 gen. (askanews) - Dal primo gennaio i pendolari saluzzesi, dotati di abbonamento Trenitalia da Savigliano per Torino e altre destinazioni, potranno acquistare l'abbonamento per le autolinee gestite da Grandabus fino a Savigliano a una tariffa scontata rispetto all'attuale perché parametrata sul costo del biglietto ferroviario. "In attesa che sia ripristinata la linea Savigliano-Saluzzo, in seguito alle prossime gare di bacino per l'affidamento del servizio su gomma e che prevedono la gestione da parte di un unico operatore anche della tratta ferroviaria,- ha commentato l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco - questo rappresenta un piccolo ma significativo passo in favore dei pendolari saluzzesi, penalizzati doppiamente dalla chiusura della linea e da un costo superiore dell'abbonamento del bus rispetto a quello del treno". La differenza sarà infatti integrata dall'Agenzia della Mobilità Piemontese così come deliberato dall'assemblea di bacino presieduta dal sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni. Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere Regionale Paolo Allemano (Pd) che si è adoperato per ottenere questo risultato. "Non si tratta ancora di una vero e proprio abbonamento unico - ha detto Allemano -, tecnicamente impossibile da ottenere, ma rappresenta un segnale di attenzione della Regione per il nostro territorio e di reale volontà di ripristinare la linea ferroviaria". I pendolari interessati potranno ottenere l'abbonamento scontato presso le biglietterie Grandabus, esibendo l'abbonamento Formula.