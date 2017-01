Non presenta segni evidenti di ferite letali, oggi l'autopsia

Torino, 21 gen. (askanews) - A dare l'allarme sono stati i parenti che ieri sera lo hanno trovato cadavere nella cucina del suo casolare. E' successo a Entracque (Cuneo), dove i Carabinieri indagano sulla morte di un apicoltore settantaseienne, Angelo Giordana, che viveva solo in un cascinale di sua proprietà.

Il cadavere è stato trovato ieri, ma da un primo sopralluogo dei militari, del medico legale e dei sostituti procuratori Chiara Canepa e Carla Longo della procura di Cuneo, la morte dell'anziano risalirebbe a due o tre giorni prima.

In serata è prevista l'autopsia sul corpo dell'anziano, che da una prima ispezione non presenta segni evidenti di ferite letali. Gli inquirenti, che hanno trovato tracce di sangue all'esterno del casolare, non escludono alcuna pista.