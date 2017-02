Torino, 24 feb. (askanews) - "L'esperienza concreta evidenzia molteplici situazioni cdi cattiva amministrazione, tuttavia nel nostro ordinamento è presente un equivoco di fondo che rende incerto e non sempre possibile il contrasto alla "cattiva amministrazione" poiché non è previsto un istituto, uno strumento di carattere generale, che abbia finalità e compito quello di porre argine a tutte le manifestazioni del fenomeno". Lo ha detto oggi il procuratore regionale della Corte dei Conti del Piemonte Giancarlo Astegiano nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Piemonte. Secondo Astegiano infatti tutte le situazioni, più numerose dei reati, che non configurano un comportamento di rilevanza penale rischiano "di non essere contrastate in modo adeguato, finendo con l'avvalorare una generalizzata sfiducia nell'amministrazione pubblica".

(Segue)