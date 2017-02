Torino, 24 feb. (askanews) - "L'aspettativa da parte della collettività alla legalità e alla correttezza nella gestione da parte degli amministratori pubblici, delle risorse dei contribuenti, in vista di interessi generali e non particolari o di parte, non solo è rimasta immutata, ma è divenuta cruciale e in un certo senso drammaticamente prioritaria ai fini dell'obiettivo di ripristino della fiducia, da parte dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, comprese quelle di garanzia della legalità". Lo ha detto la presidente Cinthia Pinotti inaugurando questa mattina l'anno giudiziario della sezione regionale. L'approvazione del Codice della giustizia contabile, entrato in vigore il 7 ottobre 2016, ha osservato Pinotti, è un evento storico perchè allinea la disciplina processuale dei giudizi della corte dei conti al processo penale e civile e ammministrativo attribuendo alla giustizia contabile "una pari dignità rispetto alla giurisdizione ordinaria".

Nel 2016 le sentenze della Corte dei Conti del Piemonte hanno liquidato a carico dei responsabili un importo complessivo di 5,4 milioni di euro, ha affermato la presidente della Corte dei Conti del Piemonte. Malgrado una scopertura dell'organico del 29% ha sottolineato il magistrato , la produttività è aumentata: nel settore dei conti giudiziali, vale a dire quei bilanci sottoposti alla giurisdizione della magistratura contabile, sono in netto aumento sia le swentenze di responsabilità che gli accertamenti di regolarità, con 179 giudizi definiti con sentenza, e 969 pronunce di discarico. In aumento anche le pronunce di estinzione dei conti giudiziali per decorso del termine quinquennale dal deposito presso la Sezione, pari a 9140 rispetto a 6974 estinzioni nel 2015. Di consequenza anche le giacenze si sono ridotte da 43.389 a 40.318. Per i giudizi di responsabilità , ha detto ancora la presidente Pinotti, la durata media si attesta entro sei mesi per il 25,6% dei giudizi, entro un anno per il 72,50% e solo per l'1,90% oltre l'anno.