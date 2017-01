Torino, 28 gen. (askanews) - "Non occorrono riforme dettate dall'emergenza del quotidiano, ma riforme di ampio respiro, razionali e coraggiose, con un progetto che non sia diretto soltanto a trasformare la magistratura in una impresa e a regolare i suoi prodotti in termini esclusivamente aziendali". Lo ha detto il presidente della Corte appello di Torino, Arturo Soprano, nella sua relazione d'apertura dell'Anno giudiziario.

All'insufficienza degli organici - ha proseguito Soprano - si risponde spesso non con adeguate riforme processuali e con l'incremeno delle risorse ma accelerando semplicemente i tempi del processo, introducendo nuovi termini e decadenze, riducendo le garanzie, sacrificando l'efficacia all'efficienza, imponendo carichi di lavoro ritenuti esigibili, trasformando il giudice in un criceto".