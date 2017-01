Torino, 28 gen. (askanews) - "L'azione sindacale dell'Associazione nazionale magistrati negli ultimi mesi ha prodotto risultati a dir poco insignificanti se non negativi, è il momento che tale azioni sia completamente rivisitata". Lo ha detto il presidente della Corte d'appello di Torino, Arturo Soprano, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario. "E' indispensabile - ha aggiunto Soprano - la presenza di una magistratura associata, compatta, autorevole, coesa, capace di far sentire con forza e autorevolezza la propria voce a una politica che fino a ora è stata troppo impegnata a realizzare una riforma della magistratura più che della giustizia e a renderla inoffensiva".

In particolare, ha sottolineato ancora Soprano riferendosi all'Associazione nazionale magistrati, sono mancati "un affidabile ed efficace confronto con le altre realtà professionali e istituzionali e un adeguato e serio contradditorio pubblico, ed equilibrate iniziative e concrete proposte". "Sui grandi temi che interessano la magistratura - ha concluso Soprano -, che non sono le ferie dei magistrati o il pensionamento a 70 o 72 anni, non si rinvengono negli ultimi tempi vibrate iniziative dell'Anm, incontri con l'esecutivo, proposte articolate".