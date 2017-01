Controlli antidroga a concerto Green Day a Torino: 25 segnalati

Torino, 11 gen. (askanews) - Una quindicina di spinelli, oltre 25 grammi tra hashish, marijuana e cocaina sequestrati e 25 persone segnalate alla Prefettura. E' il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza di Torino, ieri sera al concerto dei Green Day.

Quaranta i Finanzieri e 7 unità cinefile sono stati impegnati nei conrolli anti droga.

Tanti i tentativi di disfarsi della droga alla vista dei Finanzieri, che hanno operato in stretta sinergia con l'organizzazione del concerto, e numerosi anche gli espedienti utilizzati per occultarla: nei pacchetti di sigarette, nelle scarpe, in contenitori di metallo utilizzati di solito per le pastiglie.