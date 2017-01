Torino, 17 gen. (askanews) - Sono stati confermati tutti i vertici delle sei commissioni permanenti del consiglio regionale del Piemonte riunitesi oggi per rinnovare a metà legislatura i rispettivi uffici di presidenza. Per la prima commissione (Programmazione e bilancio) presidente è Vittorio Barazzotto (Pd), vicepresidenti Elvio Rostagno (Pd) e Gian Luca Vignale (FI). Per la seconda commissione (Pianificazione territoriale, urbanistica e trasporti) presidente e Nadia Conticelli (Pd), vicepresidenti Antonio Ferrentino (Pd) e Federico Valetti (M5S); nella terza commissione (Agricoltura commercio e artigianato) presidente è Raffaele Gallo, vicepresidenti Giovanni Corgnati (Pd) e Claudia Porchietto (FI); nella quarta commissione (Sanità e assistenza) presidente Domenico Ravetti (Pd), vicepresidenti Davide Bono (M5S) e Domenico Rossi (Pd); per la quinta commissione (Ambiente e protezione civile) sono stati confermati presidente Silvana Accossato (Pd), vicepresidenti Francesco Graglia (FI) e Valter Ottria (Pd); infine nella sesta commissione (Cultura e istruzione) restano come presidente Daniele Valle (Pd), e vicepresidenti Paolo Allemano (Pd) e Francesca Frediani (M5S). Nella composizione delle Commissioni vi sono alcune variazioni: in prima entrano Nino Boeti, Valentina Caputo e Giovanni Corgnati (Pd), in seconda entra Vittorio Barazzotto (Pd), in terza entra Enrica Baricco (Pd), in quarta escono Valentina Caputo e Giovanni Corgnati e in quinta entra Gabriele Molinari (Pd).