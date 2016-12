Torino, 28 dic. (askanews) - Approvato l'esercizio provvisorio per tre mesi della Regione Piemonte. Ventinove i voti a favore e 2 i contrari in Consiglio regionale. Il provvedimento viene appoggiato sull'assestamento pluriennale al 2018, scelta su cui i Cinquestelle hanno espresso perplessità.

L'assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, ha ribadito in aula di consiglio: "In questo momento non abbiamo elementi necessari per costruire la Legge di bilancio, perche' manca ancora l'intesa governo-Regioni sui tagli del 2017".

Approvata anche con un emendamento che recepisce le indicazioni dei Cinquestelle la normativa di Scr (societa' di committenza regionale per le opere pubbliche), che ne definisce meglio il raggio d'azione.