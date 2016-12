Torino, 20 dic. (askanews) - Il Consiglio regionale ha approvato durante la seduta di oggi due mozioni, presentate rispettivamente da Andrea Appiano (Pd) e Francesca Frediani (M5S), sulla situazione dei lavoratori precari dei Centri per l'impiego del Piemonte che hanno i contratti in scadenza al 31 dicembre. In Piemonte si tratta di 21 lavoratori, ma in Italia sono complessivamente un migliaio i precari addetti ai centri per l'impiego. La mozione del Pd impegna la Giunta: "ad attivarsi affinché la Città metropolitana e le Province stipulino i contratti a tempo determinato ai sensi d.l. 101/2013 anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015; a rafforzare il proprio ruolo nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni con l'obiettivo di garantire la continuità di funzionamento dei Centri per l'impiego, nonché il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro; a continuare a garantire le risorse di propria competenza per il funzionamento di tali strutture, con particolare attenzione al mantenimento degli attuali livelli occupazionali". Il documento del Movimento 5 Stelle impegna la Giunta: "affinché si attivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per arrivare quanto prima al rinnovo per il 2017 dell'Accordo Quadro per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego, nonchè un piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro".

