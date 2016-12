Torino, 23 dic. (askanews) - "Il 2016 si chiude con una crescita modesta intorno all'1 per cento. Sono cresciuti gli occupati di 20mila unita' nei primi 9 mesi, mentre c'e' stato un crollo delle esportazioni del 6 per cento". A tracciare un bilancio dell'economia piemontese e' stato il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, che oggi ha presentato l'indagine sulle previsioni delle imprese piemontesi per il primo trimestre 2017, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Ravanelli si e' detto fiducioso per il 2017. "Sono ottimista sulla ripresa degli investimenti da parte delle aziende, grazie al piano del governo Industria 4.0, una vera e propria rivoluzione industriale" ha detto, dicendosi piu' preoccupato per le "scelte protezioniste" annunciate da Trump. "Il presidente degli Stati Uniti vuole stipulare accordi bilaterali con i singoli paesi. Questo potrebbe mettere l'Italia in una posizione di debolezza. Ma confido che il dollaro forte aiuterà le nostre esportazioni" ha spiegato.

Dopo due trimestri di flessione, tornano a migliorare le attese sull'export, tra le imprese e piemontesi , che passano dall'1,1% 5,3%.