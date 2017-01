Torino, 3 gen. (askanews) - E' polemica sui voucher del Comune di Torino che verranno utilizzati per pagare i mediatori culturali selezionati da un bando che scade il prossimo 27 gennaio. Si tratta di giovani da impiegare negli uffici comunali o in quelli della questura, che dovranno svolgere attività di facilitazione linguistica, accoglienza, orientamento, prima informazione e supporto agli utenti degli sportelli, affiancamento ai dipendenti pubblici per comunicare con l'utenza straniera e superare le difficoltà nel far comprendere i contenuti linguistici e procedurali.

Il bando, denominato "Giovani per l'Integrazione", è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo - che già in altre occasioni aveva utilizzato i voucher nei suoi progetti - con un contributo complessivo di 35mila euro, di cui 17mila come anticipo, 10mila dopo il completamento della prima tranche e 8.000 al termine dell'attività. L'iniziativa è contestata in particolare dalla Cgil che ha promosso il referendum, al vaglio della Corte Costituzionale, contro i voucher e che avrebbe preferito finanziamenti più consistenti e più concentrati per procedere a vere assunzioni. La Cgil come è noto ha poi promosso un referendum, al vaglio della Corte Costituzionale, contro i voucher che non piacciono neppure allo stesso Movimento 5 Stelle. Dai microfoni del TgR Piemonte l'assessore comunale alle Politiche Giovanili, Marco Giusta, ribadisce la sua contrarietà personale allo strumento, si dice pronto a discutere con i sindacati, ma afferma che bloccare tutto ora è controproducente: " Sono d'accordo all'abolizione dei voucher o almeno al non abuso degli stessi - premette Giusta - ma ci siano ritrovati il progetto presentato nel 2015 alla Compagnia di San Paolo finanziato e già passato in delibera. Per cui - afferma - o rinunciavamo a quel finanziamento oppure lo applichiamo e diamo reddito accessorio a una serie di giovani sul territorio". La selezione è riservata ai giovani compresi tra i 18 e i 29 anni , con la conoscenza di alcune lingue straniere, dei fenomeni migratori nel torinese e delle norme che regolano la permanenza degli stranieri in Italia. I candidati devono avere un reddito Isee sotto i 25mila euro, e saranno retribuiti per un massimo di 500 ore, non più di quattro al giorno, con un limite di 3750 euro.