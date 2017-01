Torino, 25 gen. (askanews) - Un investimento di 600 milioni di euro per le attivita' istituzionali dei prossimi quattro anni, 159,6 milioni di euro stanziati per il 2017, oltre 16 milioni di crediti di imposta destinati al fondo per il contrasto della poverta' educativa. Ecco in sintesi il Piano Strategico 2017-2020, il primo messo a punto sotto la presidenza di Francesco Profumo, al vertice della Fondazione dallo scorso maggio.

Presentato oggi al Teatro Regio di Torino da Profumo e dal segretario generale della Compagnia Piero Gastaldo il Piano delinea anche una nuova idea di fOndazione: "la visione per il 2020 è che la Compagnia di San Paolo, oggi agente filantropico di sviluppo, diventi anche attraverso i suoi enti strumentali, un hub di conoscenze e competenze, di servizi e di policies per la realizzazione di progetti insieme ai nostri stakehokder, con al centro le persone e i territori di riferimento".

"Lo sviluppo locale sarà sostenuto da una più stretta connessione tra educazione, ricerca, innovazione sociale culturale e trasferimento tecnologico applicazioni industriali investimenti, nell'intero ciclo di vita delle imprese, della fase di start Up a quelle più mature" ha annunciato Profumo.

"Il patrimonio della fondazione al 31 dicembre 2016 ammontava a 6,8 miliardi di euro: le due principali componenti del portafoglio sono rappresentate dal portafoglio strategico, che comprende partecipazione in intesa Sanpaolo, in CDp , oltre a Mission Related di investimento ossia la finanza di impatto sociale e di sviluppo locale" ha spiegato Gastaldo.